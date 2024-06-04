Летний отдых на российских курортах подорожал на 15 %

Каникулы у моря в этом году влетят россиянам в копеечку. В АТОР рассказали, сколько придется заплатить за отдых на морском побережье в России.

«Этим летом морской отдых в Краснодарском крае стал дороже прошлогоднего на 15 процентов. Крым подорожал меньше, всего на 8 – 9 %. Основные факторы роста цен – инфляция и повышение зарплат персонала», – отметил вице-президент АТОР Сергей Ромашкин.

Он подчеркнул, что в этом году бронирования на курорты Краснодарского края составили 64 %. Проживание в трехзвездочной гостинице в Анапе и двухразовое питание для семьи из трех человек составит 80-85 тысяч. В Сочи десятидневный тур для семьи с одним ребенком обойдется в 170 тысяч, из них 90 тысяч нужно отдать за перелет. Отдых в Крыму дешевле, и спрос на него растет. За проживание нужно заплатить 60-65 тысяч.

Дороже всего отдых обойдется многодетным семьям. Многие отели не имеют возможности бюджетно разместить большие семьи. В среднем отдых по России с тремя и более детьми обойдется в 167 281 рубль, в Абхазии – 152 128 рублей, в Турции – 389 600 рублей, в Египте – 331 200 рублей, передает «Парламентская газета». Ранее президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев рассказал «ФедералПресс», когда следует бронировать туры на морские побережья и где можно бюджетно провести свой отпуск.