Учителям и многодетным добавят денег

Преподавателям школ и колледжей в населенных пунктах, где проживает менее 100 тысяч человек, выплаты за классное руководство и кураторство увеличат на 10 тысяч рублей. Советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными организациями предлагается доплачивать 5 тысяч рублей. При этом НДФЛ для работающих родителей, имеющих двух и более детей, в некоторых случаях может сократиться на 7 процентов. Такие нововведения следуют из пакета правительственных законопроектов, внесенных в Госдуму 3 июня, рассказал глава Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Большой пакет

В ближайшее время бюджетный комитет рассмотрит весь пакет, состоящий из пяти проектов, на предмет его соответствия нормам Бюджетного кодекса, после чего направит в Совет Госдумы свои предложения об организации работы над внесенными поправками. Срок рассмотрения пакета во всех необходимых чтениях составит 30 дней.

Пакет поправок предполагает изменения в законе о бюджете на 2024 год, в Бюджетном кодексе, а также законе о ежегодной выплате работающим родителям. Кроме того, уточнил Андрей Макаров, внесенными поправками совершенствуется налоговая система и корректируется закон о пенсионном обеспечении военнослужащих.

«Пакет изменений в бюджет страны предусматривает расходы на выполнение послания президента Федеральному Собранию», — отметил глава думского комитета. И хотя основные вопросы учтут осенью при рассмотрении трехлетнего бюджета, целый ряд поручений президента относится к 2024 году.

Среди поправок Макаров выделил увеличение на 10 тысяч рублей выплат за классное руководство и кураторство педагогическим работникам школ и колледжей, которые работают в населенных пунктах, где проживает менее 100 тысяч человек. Предусмотрено продление после 1 июля 2024 года срока выплат 450 тысяч рублей на погашение ипотеки для семей с тремя и более детьми, а также программы семейной ипотеки.

«Необходимо принять эти решения немедленно, чтобы все необходимые средства были выделены уже в 2024 году, — подчеркнул депутат. — Очень важно, что выделяются средства на повышение оплаты труда преподавателей фундаментальных дисциплин в пилотном режиме и введение ежемесячной выплаты 5 тысяч рублей советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными организациями».

Увеличат и пенсии военнослужащих и приравненных к ним лиц, продолжил Макаров, — в соответствии с прогнозом инфляции.

«И очень важной частью пакета является закон о ежегодной выплате работающим родителям, имеющим двух и более детей. В выплаты будут происходить за счет налога на доходы физических лиц. Таким образом, у этой категории граждан НДФЛ фактически сократится на 7 процентов. Механизмы этого также прописаны в данном законопроекте», — резюмировал депутат.

Дополнительные деньги

Предлагаемые изменения уже прошли обсуждения с экспертным сообществом, бизнесом — со всеми заинтересованными участниками процесса. Однако дискуссию продолжат на площадке Государственной Думы, заявил 3 июня первый вице-спикер палаты Александр Жуков.

По его словам, большинства россиян предлагаемые поправки не коснутся: «Прогрессивное налогообложение затронет только 3,2 процента от работающего населения страны с доходом свыше 2,4 миллиона рублей в год, или 200 тысяч рублей в месяц. При этом в выигрыше окажется большое количество семей с детьми — для многодетных семей с невысокими доходами НДФЛ фактически будет 6 процентов. Кроме того, налоговую базу можно будет уменьшить за счет стандартных вычетов».

При этом Жуков подчеркнул, что деньги от повышения налогов пойдут на социально-экономическое развитие, финансирование новых объявленных президентом нацпроектов «Семья», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь», «Кадры». Кроме того, государство увеличит вложения в инфраструктуру, в строительство жилья, дороги, финансирование поддержки бизнеса, развития наукоемких отраслей и сферы высоких технологий. Также средства направят на ремонт и оснащение объектов здравоохранения, строительство и ремонт детских садов, школ.

Регионы окажутся в плюсе

Ряд нововведений касается регионов и муниципалитетов, напомнил «Парламентской газете» вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев. В том числе поправки позволяют регионам использовать экономию межбюджетных трансфертов на реализацию национальных проектов. Предусмотрены и дополнительные возможности списывать задолженность органов местного самоуправления.

«И конечно, важнейшая долгожданная мера — списание двух третей долгов региональных бюджетов, — напомнил сенатор. — Так регионы получат дополнительные ресурсы на реализацию инфраструктурных проектов. Необходимо отметить, что это текст, предложенный к первому чтению. Мы продолжим обсуждение дополнительных новаций в рамках подготовки законопроектов ко второму чтению».

Так, сенаторы предлагают и дальше расширять полномочия субъектов и муниципалитетов в части самостоятельного установления туристического сбора и ряда других инструментов для пополнения своих бюджетов.

«Эти и другие дополнительные изменения прорабатываются и будут предложены ко второму чтению», — пообещал Журавлев.

В соответствии с нормами Бюджетного кодекса, проект федерального закона о внесении изменений в федеральный бюджет, будет рассмотрен Госдумой во внеочередном порядке за 30 дней.