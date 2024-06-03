Названы регионы — лидеры по уровню благосостояния семей

Лидерами рейтинга по уровню благосостояния семей среди регионов России в 2023 году стали Ямало-Ненецкий округ, Москва и Ханты-Мансийский округ – Югра, в конце списка - Кабардино-Балкария, Ингушетия и Чечня, сообщает РИА Новости.

Рейтинг рассчитывался на основании данных Росстата по потенциально возможному остатку денежных средств семьи с двумя работающими людьми со средней для региона зарплатой после минимальных расходов. Предполагалось, что в семье двое взрослых и один или двое детей. Расчет производился путем сложения двух чистых среднегодовых зарплат без НДФЛ и вычитания из полученной суммы региональных прожиточных минимумов с учетом категории членов семьи.

Отмечается, что в действительности минимальные расходы семей выше, чем прожиточный минимум, поскольку официальная статистика не может учитывать все особенности той или иной семьи, но ниже эти затраты определенно быть не могут. Поэтому остаток денежных средств является максимально возможным значением для среднестатистической семьи при условии минимальных жизненно необходимых затрат.

Среди лидеров по благосостоянию семей оказались представители добывающих регионов, а также Москва и Санкт-Петербург. По итогам прошлого года Ямало-Ненецкий автономный округ сохранил первое место: в среднестатистической семье с двумя работающими родителями со средним по региону заработком и двумя детьми после необходимых трат потенциально возможный денежный остаток составил 141,3 тысячи рублей.

Второе место занимает Москва, где семьях такой остаток составляет 102,1 тысячи рублей.

Замыкает тройку Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, в семьях которого этот показатель составляет 93,5 тысячи рублей.

Опустилась в рейтинге на четвертое место Сахалинская область (89 тысяч рублей). Замыкает пятерку Санкт-Петербург (87 тысяч рублей).

В замыкающую группу рейтинга, где остаток в семьях не превышает 20 тысяч рублей, вошли: Республика Крым (18,2 тысячи рублей), Севастополь (16,5 тысячи рублей), Республика Северная Осетия – Алания (16 тысяч рублей), Псковская область (15,6 тысячи рублей), Ивановская область (13,7 тысячи рублей), Карачаево-Черкесская Республика (11 тысяч рублей), Республика Калмыкия (10,7 тысячи рублей), Республика Дагестан (10,1 тысячи рублей), Чеченская Республика (4,8 тысячи рублей), Республика Ингушетия (2,7 тысячи рублей), Кабардино-Балкарская Республика (-1,7 тысячи рублей).