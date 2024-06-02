ФНС разъяснила, как получить налоговый вычет по месту работы

Социальные налоговые вычеты на обучение, лечение и спорт можно получать дважды в год. Федеральная налоговая служба разъяснила, как это сделать, не подавая декларации: деньги можно вернуть через своего работодателя, не дожидаясь следующего года.

© Парламентская газета

Прибавка к зарплате

Обычно социальные налоговые вычеты на обучение, лечение и спорт оформляют после окончания года вместе с подачей в налоговую инспекцию декларации 3-НДФЛ. Теперь же, если до конца года человек уже выбрал максимальную сумму расходов для вычета, ему необязательно ждать следующего года и подавать декларацию — он может получить деньги у своего работодателя.

Как объяснила на своем сайте ФНС, для этого нужно подать в налоговую службу по месту жительства заявление о подтверждении права на вычет, его можно отправить через личный кабинет налогоплательщика, это проще всего. После проверки налоговики сами пришлют работодателю соответствующее уведомление.

Форму заявления обновили 26 марта — на бланке откорректировали строку 070, в которой теперь можно указать расходы на обучение супруга, если он учится очно. Такое право появилось с этого года.

«Если налогоплательщик не обращается к работодателю в том же календарном году, в котором возникли расходы, он вправе в течение трех следующих лет получить налоговый вычет, представив декларацию 3-НДФЛ за год, в котором были понесены соответствующие расходы», — пояснили в Федеральной налоговой службе.

Член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб отметила, что за последнее десятилетие ФНС значительно упростила организациям и гражданам сдачу налоговой отчетности и деклараций.

«Все, что позволяет нам избежать стояния в очередях и сократить время на составление отчетов — все это облегчает нашу жизнь. Получить вычет через работодателя гораздо удобнее: он сразу включит его в состав заработной платы и выдаст его работнику», — сказала депутат «Парламентской газете».

Лимиты повысили

В этом году также увеличился лимит расходов, которые подпадают под налоговый вычет — со 120 до 150 тысяч рублей. Так, если налогоплательщик заплатил за свое обучение, медицинские услуги, лекарства, фитнес, прохождение независимой оценки своей квалификации, то максимальная сумма возврата составит 13 процентов от 150 тысяч рублей. Налоговый вычет также предоставляется на договоры негосударственного пенсионного обеспечения, добровольного пенсионного страхования, добровольного страхования жизни, если они заключены на срок не менее пяти лет, а еще на внесение дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию.

Вырос и лимит расходов на обучение ребенка, с которого дают налоговый вычет — с 50 до 110 тысяч рублей. То есть если до этого родители платили за вуз 120 тысяч рублей в год, а к вычету могли заявить только 50 тысяч — им возвращали из бюджета 6500 рублей НДФЛ, то теперь они вправе заявить 110 тысяч и вернуть 14 300 рублей.

Те, чьи доходы составляют более 5 миллионов рублей в год, платят НДФЛ 15 процентов, а значит, получат такой же процент вычета.