В России подорожали мясные бургеры. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов сервиса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

Выяснилось, что в первом квартале 2024 года средняя цена бургера с говядиной выросла на 58 процентов и составила 304 рубля. В 2019 году его можно было купить за 193 рубля.

Также, согласно расчетам собеседников агентства, стоимость на рыбный аналог выросла на 57 процентов. В заведениях общепита его продают за 297 рублей.

Что касается бургера с курицей, то он обойдется россиянам в 243 рубля. По сравнению с 2019 годом его цена выросла на 39 процентов.

Ранее аналитики «Бургер Кинга» сообщили, что россияне стали есть бургеры в три раза чаще с последние десять лет. По мнению экспертов, такая необычная динамика может быть связана с рядом факторов. В частности, с изменением потребительских привычек жителей страны.