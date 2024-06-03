В Госдуме рассказали, как не платить налог с проданного урожая

При определенных условиях садоводы могут не уплачивать налог с продажи своего урожая на рынках и ярмарках. Подробности рассказал в комментарии "РГ" депутат Госдумы (фракция "Единая Россия"), председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

© Российская Газета

Огородники и садоводы могут предложить продукты высокого качества, однако продажа - это получение прибыли, а значит - уплата налогов. Есть способ, как это обойти?

"Для освобождения от уплаты налога при продаже собственного урожая требуются определенные условия", - пояснил Чаплин.

По его словам, необходимо подтвердить, что:

посевная площадь земельного участка не превышает 50 соток (дело в том, что это максимальный размер, допустимый для личного подсобного хозяйства);

овощи или фрукты были выращены лично садоводом или его семьей, без использования наемных работников.

Для подтверждения этих фактов, по словам депутата, можно предоставить справку от местной администрации или правления садоводческого некоммерческого товарищества.