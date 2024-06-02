Экономист предупредил об опасности покупок в рассрочку

Экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода заявил, что покупок товаров в рассрочку стоит опасаться, так как это – завуалированный кредит. Экономист отметил, что покупка в рассрочку учитывается при формировании кредитной истории.

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«В случае просрочки она эту историю испортит точно так же, как и непогашенный вовремя заем. Она также увеличивает долговую нагрузку, что может влиять на одобрение банками вам кредитов в будущем», – рассказал Лобода в интервью агентству «Прайм».

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Экономист отметил, что рассрочка включает в себя и проценты, и страховку. Выдает ее не сам магазин, а банк-партнер коммерческой фирмы.

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