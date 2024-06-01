Правительство РФ внесло в Госдуму проект налоговых изменений

Правительство России внесло в Госдуму проект налоговых изменений. Об этом сообщает сайт кабинета министров.

«Одобрить проект федерального закона «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и внести его в Государственную Думу в установленном порядке», — сказано в сообщении.

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности 29 мая одобрила предложения Минфина РФ по изменениям налоговой системы.

Данный проект предполагает введение прогрессивной шкалы НДФЛ. Для имеющих доходы до 2,4 млн рублей в год ставка останется прежней — 13%.

При доходах от 2,4 млн до 5 млн рублей в год ставка составит 15%, от 5 до 20 млн рублей в год — 20%, свыше 50 млн рублей в год — 22%.

Повышенный налог будут брать только с части, превысившей порог. Для бизнеса налог на прибыль предлагается увеличить с 20% до 25%

По данным Минфина, изменения коснутся 3% трудоспособных граждан и не затронут участников СВО.