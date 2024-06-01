Россиянин стал мультимиллионером, выиграв в лотерею

Житель Республики Коми выиграл 61 256 613 рублей в лотерею. Миллионер пока не обратился за своим выигрышем, пишет «Московский комсомолец».

По данным газеты, рекордный выигрыш был установлен в мае в 305905-м тираже одной из государственных лотерей.

Журналисты предположили, что, как нередко бывает в таких случаях, счастливчик или счастливица даже не подозревает о своем успехе.

Победу игроку принесли числа 11, 4, 9, 1, 16, 14, 6, 8, отмеченные на билете, а также число 2 на втором поле.

Названы самые высокооплачиваемые вакансии в России

Ранее сообщалось, что житель Коми выиграл приз «Спортлото» «5 из 36» в размере 2 млн 280 тыс. 828 рублей. Выигравший лотерейный билет стоил 40 рублей.

Напомним, что с 2014 года все лотереи в России проводятся под государственным контролем: их организаторами являются Минфин и Минспорт. ФНС России осуществляет надзор за проведением лотерей, обеспечивает их честность и прозрачность.