Названы самые высокооплачиваемые вакансии в России

Вакансии Fullstack-разработчика и дерматолога-трихолога вошли в топ самых высокооплачиваемых в июне 2024 года в России. Самые высокодоходные должности назвали аналитики сервиса «Зарплаты.ру», копия исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

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Fullstack-разработчику уровня senior в Казани готовы платить до 450 тысяч рублей. От соискателя требуется заняться разработкой мультифункциональной ERP-системы для туристической компании, построением API для внутреннего и внешнего пользования и управлением небольшой командой программистов. Директору строительного проекта в Севастополе согласны платить до 300 тысяч — от него требуется сформировать бюджет работ, следить за графиком, вести переговоры и заключать договора. Кандидат должен знать английский язык и иметь соответствующий опыт.

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Также в топе высокооплачиваемых вакансий трихолог-дерматолог — специалист, который ведет прием пациентов и проводит процедуры, обещают платить до 250 тысяч рублей. Такую же зарплату предлагают установщику автоматических и механических ворот, рольставней и шлагбаумов в Москве и Московской области, а также руководителю проекта по благоустройству дорог в столице. До 210 тысяч рублей готовы платить массажисту, который оказывает услуги классического, расслабляющего, тайского и иного массажа. Официант в столичном заведении может зарабатывать от 200 тысяч рублей.

По данным Superjob, почти 80 процентов российских компаний за последний год подняли зарплаты. Каждая десятая компания в стране поднимала зарплату год или два назад. Четыре процента из числа опрошенных заявили, что не повышали оплату труда более двух лет. При этом больше половины (57 процентов) увеличили зарплаты за последние полугода, а 22 — от 6 до 12 месяцев назад.