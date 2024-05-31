Эксперты сказали, куда стоит вложить деньги в июне

На предстоящей неделе Банк России озвучит решение по ключевой ставке. Эксперты, опрошенные Life, рассказали, куда стоит вложить денежные средства в июне.

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По словам эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Анны Кокоревой, регулятор, вероятно поднимет ставку. Так, привлекательность банковских вкладов увеличивается, отметила собеседница. В компании BitRiver назвали самым оптимальным и наименее рискованным вариантом открытие банковского вклада на срок три-шесть месяцев под выгодный процент. Среди плюсов такого варианта — низкий процент, высокая ликвидность и гарантированный доход, добавили в фирме. Кроме того, там заявили, что на долгосрочном горизонте инвестирования весьма привлекательными смотрятся промышленный майнинг и цифровые финансовые активы (ЦФА).

По словам частного инвестора, основателя Школы практического инвестирования Федора Сидорова, один из самых надежных инвестиционных инструментов — облигации федерального займа. Кроме того, он предложил обратить внимание на золото и другие драгоценные металлы и камни.

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«Хорошим вложением остается недвижимость. Однако стоит учитывать, что из-за снижения доступности ипотеки при дорожающем квадратном метре рынок новостроек может начать охлаждаться», — добавил эксперт.

Ранее заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков заявил, что участниками программы долгосрочных сбережений (ПДС) пока стали менее 500 тыс. граждан. Напомним, что ее запустили в России с 1 января 2024 года.