С 2026 года в России введут «семейную налоговую выплату». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты РФ 30 мая.

В ведомстве уточнили, что ее смогут получить работающие россияне с двумя и более детьми, чей среднедушевой семейный доход не превышает 1,5 региональных прожиточных минимума на человека.

«Если среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 прожиточного минимума на человека, часть подоходного налога, уплаченного в прошлом году, будет возвращена в форме семейной налоговой выплаты. Выплаченный налог будет пересчитан по ставке 6%, а разница — возвращена гражданину», - говорится в заявлении главы Минтруда РФ Антона Котякова, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Министр уточнил, что для получения выплаты гражданин сможет подать электронное заявление через Госуслуги или обратиться в клиентскую службу Социального фонда России.

По предварительным расчетам, дополнительной поддержкой будут охвачены около 4 миллионов российских семей, в которых воспитываются более 10 миллионов детей.