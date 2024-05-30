Финансист назвал плюсы и минусы новой системы налогообложения россиян

Пятиступенчатая шкала налогообложения со ставками до 22% будет иметь как положительные, так и отрицательные «побочные эффекты», считает эксперт финансового рынка Андрей Бархота. В числе прочего, участятся случаи выплаты зарплат в конвертах, заявил он в беседе с 360.ru.

Прогрессивная шкала налогообложения может привести к поиску разных схем оптимизации и выплатам зарплат в конвертах, считает финансист. Кроме того, повысится налог на вклады, из-за чего россияне потеряют мотивацию нести в банк свои сбережения, отметил он.

При этом в изменениях есть и плюсы – к примеру, работодатели задумаются о компенсации выпадающих доходов – повышении окладов подчиненным, считает Бархота. Также он назвал плюсом «педагогическую функцию».

«Обратив внимание на повышение эффективной ставки налога, население и экспертное сообщество оценит, насколько таким же важным является налоговая функция, также, как инфляция», — объяснил финансовый эксперт.

Изменения налоговой системы говорит о том, что государство нацелено на реализацию социальных программ поддержки, развитие инфраструктуры, заявил в свою очередь депутат Госдумы Сергей Колунов.

«Появляется все больше программ поддержки, строится все больше учреждений здравоохранения, спорта, культуры, — пояснил он. — Все это требует средств. Но здесь именно «повышение во благо» — да, налоги увеличатся, но, вместе с тем, возрастет и комфорт жизни в России».

Напомним, в России предлагается ввести прогрессивную шкалу НДФЛ. Сборы для состоятельных россиян составят от 15% до 22%, а налог на прибыль для компаний увеличится с 20% до 25%.