Правительство РФ хочет перевести беременных на удаленку

Для работодателей в России хотят ввести стимулы, которые будут поощрять сотрудников с семейными обязанностями, сообщают «Известия».

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Соответствующие рекомендации готовит Министерство труда РФ при участии заинтересованных сторон. Речь идет о переводе беременных женщин на дистанционную работу. В марте представители Счетной палаты предложили обязать работодателей переводить на удаленный либо гибкий режим сотрудниц с семейными обязанностями.

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В Трудовом кодексе имеются поправки, которые касаются регулирования дистанционной работы. Нововведения распространяются также на беременных и родителей, имеющих маленьких детей.

В Минтруде намерены изучить успешные практики компаний, которые поощряют сотрудников с семейными обязанностями. Инициатива поможет сгладить дефицит кадров, снизить занятость в неформальном секторе. При этом мера поддержит семьи с детьми, которые сегодня главный приоритет для государства.