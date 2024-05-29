Агентство НАПИ: на содержание дешевой Tesla уйдет 4 млн рублей за 5 лет

Маркетинговое агентство НАПИ провело анализ стоимости содержания самого доступного электрокара в линейке Tesla - Model Y.

В качестве объекта исследования был взят Tesla Model Y в комплектации Standart Range стоимостью 6,4 млн рублей. В сумму владения включены страховки, замена шин, "заправка", ремонт и налоговые сборы.

По данным агентства, каждый километр на Tesla Model Y обойдется в 39,32 рубля. За год, при пробеге 20 000 км, набежит 786,4 тысячи рублей, за пять лет - 3,93 млн рублей.

Ранее специалисты НАПИ подсчитали, во сколько обойдется эксплуатация популярных автомобилей.