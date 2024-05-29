Путин запретил списание долгов с пенсий и доплат инвалидов

Приставы не смогут взыскивать долги с пенсий инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также доплат к таким пенсиям. Такой закон подписал президент России Владимир Путин.

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Новый закон расширяет перечень доходов, на которые не может быть обращено взыскание. К ним теперь отнесены:

социальные пенсии по инвалидности,федеральные и региональные социальные доплаты к пенсии, назначаемые детям-инвалидам,доплаты инвалидам, признанным недееспособными,выплаты к пенсиям по потере кормильца.

Закон вступает в силу через десять дней после опубликования.

"Пенсии детей-инвалидов зачисляются на счета родителей, опекунов или попечителей и должны быть защищены от взысканий", - подчеркнул ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Закон восстанавливает справедливость в отношении наиболее уязвимых категорий граждан, считает глава Комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.