Стало известно о пересчете важной выплаты с 1 июня

Единое пособие для семей с детьми будет скорректировано с 1 июня.

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Как рассказал агентству “Прайм” декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов, речь идет о порядке учета алиментов на ребенка. Если они установлены судом, то будут зачтены в фактическом, а не назначенном порядке.

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"То есть, если суд назначил алименты в размере 15 тысяч рублей, а де-факто родитель выплатил на ребенка две тысячи, в доходах учтут именно две тысячи рублей”, — привел пример юрист.

В заявлении о назначении пособия эти данные можно указывать самостоятельно, если нет исполнительного производства. Если решение суда уже передано в ФССП, Соцфонд получит данные оттуда.

Сейчас обратившийся за пособием родитель может указать любую сумму, даже если нет судебного решения.

Ранее «Свободная Пресса» писала, что в России молодым девушкам предлагают выплачивать 200 тысяч рублей за рождение детей.