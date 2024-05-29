Симоньян объяснила, кому придется платить больше налогов

Предложенные Минфином налоговые изменения для граждан и бизнеса, предполагающие введение прогрессивной шкалы налога на доходы физлиц, призваны заставить «поделиться» тех, кто зарабатывает огромные деньги. Об этом заявила главред RT Маргарита Симоньян.

Ранее Минфин подготовил и внес в правительство законопроект об изменениях в налоговой системе. Он предполагает введение пятиступенчатой шкалы НДФЛ. Проектом предусмотрено, что с ростом дохода будет расти и налог. Так, при доходах физических лиц до 200 тыс. руб. в месяц (2,4 млн руб. в год) налог сохранится на уровне 13%, а вот тем, кто получает свыше 4,17 млн руб. в месяц (50 млн руб. в год) придется платить уже 22%.

Главред RT Маргарита Симоньян обратила внимание на то, что изменения не коснутся 97% россиян.

«Есть люди, которые зарабатывают огромные деньги, не делились никогда и не делятся — и не считают это нужным. Складывают куда-то в кубышечки, как будто эти кубышечки можно будет с собой забрать куда-то... Вот эти изменения, как мне представляется, в налоговой системе — они как раз касаются таких кубышечников. Не хотели делиться добровольно — теперь придется делиться по закону», - пояснила она в эфире «России 1».

По ее словам, эти деньги помогут поддержать многодетные семьи, матерей, а также будут тратиться на социальную инфраструктуру.