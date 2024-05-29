В России предложили считать прожиточный минимум обратно

Депутат петербургского Заксобрания Андрей Рябоконь выступил за изменение методики, по которой производят расчет прожиточного минимума. Он считает, что вместо медианной зарплаты в регионах за основу нужно брать минимальные потребности конкретного человека, передает «Парламентская газета».

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С соответствующей инициативой депутат обратился к вице-премьеру российского правительства Татьяне Голиковой. По мнению парламентария, нынешняя методика совсем не соотносится с потребностями нуждающихся в господдержке.

Рябоконь подчеркнул, что новая методика позволит более адресно оказывать соцподдержку, а также использовать более точные данные для социально-экономического прогнозирования, определения уровня бедности и разработки нормативно-правовых актов.

По данным Росстата, в 2023 году средняя зарплата в России составила 73,5 тысячи рублей, а медианная — 40,1 тысячи. Прожиточный минимум для всего населения без градации составил 14,3 тысячи рублей.