Налоговые изменения не коснутся большинства граждан

Минфин предлагает понизить порог годового дохода, сверх которого будет действовать повышенная ставка НДФЛ в 15%, с 5 до 2,4 млн рублей или 200 тыс. рублей в месяц. В целом введение прогрессивной шкалы НДФЛ коснется около 3% трудоспособного населения страны, следует из материалов ведомства.

"Подавляющего большинства граждан налоговые изменения не коснутся. Из 64 млн работающего населения прогрессивное налогообложение затронет только 2 млн человек (с доходом свыше 2,4 млн рублей в год или 200 тыс. рублей в месяц) или 3,2% от работающего населения страны. При этом в выигрыше окажется большое количество семей с детьми", - указано в материалах Минфина.

Предлагается следующая прогрессивная шкала по НДФЛ: для доходов от 2,4 до 5 млн рублей - 15%, для доходов от 5 до 20 млн рублей - 18%, для доходов от 20 до 50 млн рублей - 20%, и для доходов свыше 50 млн рублей - 22%. При этом Минфин подчеркивает важность того, что повышенный налог будут платить не со всей суммы, а с превышения.

Отмечается, что с базовых 2,4 млн рублей по-прежнему будет взиматься 13%. "К примеру, человек, зарабатывающий 250 тыс. рублей в месяц, заплатит всего 1 тыс. рублей дополнительно (или на 12 тыс. рублей больше за год с годового дохода в 3 млн рублей). Зарабатывающий 400 тыс. рублей - 4 тыс. рублей (или 48 тыс. рублей дополнительно в год с годового дохода в 4,8 млн рублей в год)", - поясняется в материалах ведомства.

Минфин указывает, что такой высокий порог с запасом учитывает доход не только отдельного человека, но и принимает во внимание его расходы на семью. Для работников с годовым доходом ниже 200 тыс. рублей ставка НДФЛ сохраняется на действующем уровне в 13%.