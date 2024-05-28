Роскомнадзор не получал уведомление от СДЭК об утечке персональных данных

Компания СДЭК не сообщала в Роскомнадзор о случаях утечки персональных данных на фоне приостановки работы из-за кибератаки.

Как напомнили ТАСС в ведомстве, по закону оператор, допустивший утечку персональных данных, обязан в течение 24 часов уведомить об этом Роскомнадзор.

«По состоянию на 17:00 28 мая 2024 года такие уведомления в ведомство от СДЭК не поступили», — отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что пункты выдачи СДЭК восстановят выдачу отправлений не позднее 29 мая.