Накопить на мечту и обеспечить будущее: как заставить деньги работать?

Деньги должны работать, но добиться этого от своих сбережений удается не всем. Самый быстрый путь приумножить свой капитал – новая программа долгосрочных сбережений (ПДС) от НПФ Сбербанка. Помимо софинансирования от государства, дополнительного дохода и возврата налога, участники акции смогут получить и приятный бонус в виде «СберСпасибо», если заключат договор до 17 июня. Как стать участником программы и получать максимум - читайте в нашем материале.

Программу долгосрочных сбережений ввели в России с января 2024 года. ПДС представляет собой накопительно-сберегательный инструмент, причём на личные счета людей деньги добавит также государство до 36 000 ежегодно в первые три года. Человек пополняет счёт и получает софинансирование из госбюджета.

Помимо этого Сбербанк проводит специальную акцию. Клиенты банка, являющиеся участниками программы «СберСпасибо», в случае заключения договора ПДС в приложении СберБанк Онлайн с 17 мая по 17 июня и внесения суммы от 10 000 рублей, получат 10% «СберСпасибо». Максимальная сумма бонусов составляет 10 000.

При соблюдении всех условий «СберСпасибо» будут начислены с 18 июня по 31 июля 2024 года. Однако нужно учитывать, что фонд акции ограничен.

Программа долгосрочных сбережений от НПФ Сбербанка поможет не только с накоплениями на крупные покупки, но и с сохранением привычного образа жизни в будущем.

ПДС предлагает тройную выгоду:

До 108 тысяч рублей от государства за три года. Для этого пополнять счёт надо соразмерно своему ежемесячному доходу.

Инвестиционный доход на всю сумму сбережений участника программы. Рассчитывают его ежегодно. Первые итоги можно будет посмотреть уже в 2025 году.

Возврат налога - до 52 тысяч рублей ежегодно. Получать их можно будет с помощью налогового вычета на долгосрочные сбережения граждан. Чтобы вернуть 52 тыс. рублей, нужно положить на счёт в программе 400 тыс. рублей.

Программа предназначена для всех граждан России. Вступить в программу можно с 18 лет. Причём принимать участие может как молодёжь, желающая накопить на свою мечту, так и зрелые люди, которые задумываются о своём деле или достойном доходе и кругосветках в любом возрасте.

Дополнительное преимущество – это возможность перевести в программу пенсионные накопления по договору об обязательном пенсионном страховании (ОПС). Причём это никак не повлияет на выплату государственной страховой пенсии в будущем. Расскажем об этом подробнее.

Для работников в России предусмотрены страховые и накопительные пенсии. Чтобы получать страховую пенсию по старости, нужны: достижение установленного возраста, минимальный страховой (трудовой) стаж и накопленные пенсионные баллы.

Пенсионные накопления (накопительная пенсия) представляет собой капитал – реальные деньги. Они формировались из части страховых взносов работодателей в Пенсионный фонд России с 2002 по 2013 год. С 2014 года пенсионные накопления прирастают только за счет инвестиционного дохода.

В 2024 г. появилась уникальная возможность перевести свои пенсионные накопления в собственную программу долгосрочных сбережений. Это позволит увеличить свои сбережения, а также получить сумму накопительных накоплений по окончании программы, а не дожидаясь пенсионных оснований по ОПС. Дополнительно появляется возможность воспользоваться средствами, если вы попадете в тяжелую жизненную ситуацию, например, потребуются деньги на лечение.

Узнать о наличии и размере таких накоплений можно в одном из отделений СФР, на его официальном сайте или в СберБанк Онлайн в разделе «Пенсии».

Все сбережения в программе надежно защищены на сумму до 2,8 миллиона рублей Агентством по страхованию вкладов (АСВ). Дополнительная страховка действует для суммы переведённых пенсионных накоплений и полученного софинансирования.

Через 15 лет участники смогут снять всю сумму сбережений сразу или назначить себе выплаты на срок от 5 лет и дольше. При желании можно продолжить делать сбережения. Женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет, могут получать выплаты на срок от 5 лет и дольше. По закону предусмотрена возможность забрать средства досрочно без потери накопленного дохода при наступлении «особых жизненных ситуаций». Это, к примеру, оплата дорогостоящего лечения участника программы и потеря кормильца.

Узнать больше, вступить в программу и принять участие в акции с зачислением бонусов СберСпасибо можно в приложении СберБанк Онлайн.

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Рекламодатель: ПАО «Сбербанк»

ВО: 18+

Идентификатор ОРД: 2RanykM2NFS