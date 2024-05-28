В России взлетели цены на черешню

Черешня в России подорожала в 3-5 раз по сравнению с прошлым маем. Цены на ягоду взлетели из-за заморозков и последующей засухи на юге страны, пишет Telegram-канал Baza.

Сейчас килограмм российской черешни напрямую от производителя можно купить за 400-800 рублей в зависимости от региона. Для сравнения: годом ранее за килограмм ягоды продавцы просили от 150 до 500 рублей. В магазинах черешня стоит дороже — в среднем 800-1500 рублей за 1 кг.

Спрос на черешню значительно превышает предложение, отмечают аналитики. Дело в том, что из-за экстремальной погоды производителям удалось собрать гораздо меньше ягод, чем планировалось. Так, в одной из российских компаний рассказали, что до этого в конце мая они собирали в среднем от 50 кг ягод с одного дерева, а в 2024-м показатель сократился до 7 кг с дерева.

Также выросли цены на клубнику. Сегодня купить килограмм ягоды можно в среднем за 588 рублей, что на 20% дороже, чем в мае прошлого года.