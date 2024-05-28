В России взлетели цены на черешню

Отечественные ягоды в магазинах стоят от 800 до 1,5 тыс. рублей за килограмм, а импортные — от 2 до 3,5 тыс. рублей.

Telegram-канал Baza отмечает, что в прошлом году российскую продукцию можно было купить по цене от 150 до 500 рублей за килограмм.

В посте указано, что причиной стала непогода: аномальные холода в мае уничтожили урожай, и сельхозкомпаниям пришлось удалять деревья.

Фрукты и ягоды подорожают из-за майских заморозков и метелей

Производители отмечают, что в прошлом году в аналогичный период с одного дерева собирали в среднем от 50 килограммов ягод, а в этом — только 7 килограммов. При этом спрос на черешню серьёзно превышает предложение.