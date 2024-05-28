Антоновский раскритиковал планы Тинькофф Банка о запуске мусульманского банкинга

Государство и единство нации рушится тогда, когда общество начинает делиться на внутренние диаспоры, живущие по своим, а не по государственным законам.

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Об этом, комментируя планы Тинькофф Банка запустить федеральный мусульманский банкинг, написал в своем Telegram-канале писатель Роман Антоновский.

«Концепция многонациональности порочна тем, что политическая и гражданская нация в стране может быть только одна, но включать в себя разные этносы. Ведь нация — это этнос или совокупность дружественных комплиментарных этносов, дошедшая до создания своего государства. Пестование же множества наций в одном государстве — путь к его распаду», — отметил он.

По его мнению, исламский банкинг от Тинькофф стал примером подобного перегиба. При этом он поддержал высказывание председателя Национального антикоррупционного комитета Кирилла Кабанова о том, что банки в России должны предоставлять гражданам одинаковые условия обслуживания в рамках законодательства РФ.

«Обслуживание надо вести на одном русском государственном языке и не выделять граждан в разные привилегированные группы по конфессиональному и национальному признаку. Россия — светское государство с преимущественно христианским населением, и банки должны работать не по шариату и исламскому праву, а по законам России», — подчеркнул Антоновский.

Он объяснил, что президент России Владимир Путин запустил эксперимент с исламским банкингом исключительно для благих внешнеполитических целей, то есть для привлечения инвестиций из богатых арабских стран Залива.

По его мнению, речи о выводе средств из России без комиссии жителями Средней Азии и предоставление привилегий, недоступных обычным россиянам, не шло.