На что лучше всего заменить доллары

Россиянам стоит присмотреться к золоту.

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Такой совет гражданам дал экономист Михаил Хазин, сообщает ИА DEITA.RU.

В интервью YouTube-каналу «Закон и порядок» эксперт объяснил, что с учётом нестабильной экономической обстановки в США, делать долгосрочные накопления в долларах становится крайне небезопасно.

Как полагает специалист, в течение ближайших пяти лет спрос на национальную валюту Америки может очень серьёзно уменьшится. Это может произойти на фоне мощнейшего экономического кризиса, предупредил Хазин.

По его мнению, золото является куда более надёжным активом для накоплений в интервале от 5 до 15 лет. Оно гораздо менее волатильно, чем доллар. Максимально ликвидной формой золота являются инвестиционные монеты.

Хазин рекомендовал россиянам не откладывать с каждой покупки некоторую сумму в долларах, а вместо этого начать формировать свои самые долгосрочные финансовые запасы именно в золоте.