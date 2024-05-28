Названы два региона России со средней зарплатой от 150 тысяч рублей

В феврале 2024 года средняя зарплата от 150 тысяч рублей фиксировалась в двух регионах России — на Чукотке и в Магаданской области. Это следует из данных Росстата, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Согласно данным статистической службы, на Чукотке россияне в среднем зарабатывали 162,5 тысячи рублей, в Магаданской области — 150,4 тысячи рублей. К отметке в 150 тысяч рублей показатель зарплат приблизился в двух регионах — Ямало-Ненецком автономном округе (149,95 тысячи рублей) и в Москве (146,2).

В профессиональном разрезе зарплаты выше установленной в 150 тысяч планки получают работники сферы финансов и страхования (194,6 тысячи рублей), производства табачных изделий (192,7), а также добычи нефти и природного газа (192,5) и в области информации и связи (157,9).