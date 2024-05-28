Какие данные нельзя сообщать о банковской карте

У каждой дебетовой карты есть набор реквизитов‚ с помощью которых шифруют финансовые данные. Их используют для идентификации клиента и проведения финансовых операций.

Некоторые данные можно сообщить третьим лицам — например‚ чтобы получить денежный перевод или зарплату. Но делиться можно не всем. В статье расскажем‚ какие данные банковской карты необходимо хранить в тайне от посторонних.

Какие данные есть на банковской карте

Часть реквизитов нанесены прямо на пластик:

16-значный номер,

фамилия и имя владельца латинскими буквами,

срок действия,

CVC-код,

название банка.

Некоторые реквизиты можно узнать из договора, который заключается между банком и клиентом в момент открытия счёта. Сюда относятся ИНН, КПП, БИК, расчётный счёт и корреспондентский счёт — эти данные позволяют совершать операции с другими организациями. Например, получить зарплату или уплатить имущественный налог.

ПИН-код — это тоже реквизит, его устанавливает сам владелец. Кроме него никто не должен знать 4 секретные цифры.

Какие данные карты нельзя сообщать никому

Мошенники изобретают десятки способов получить данные банковской карты, чтобы похитить деньги владельца. Чем больше информации известно посторонним, тем выше риск быть обманутым.

Клиент может безопасно поделиться номером карты и Ф.И.О. владельца, чтобы получить перевод. Кроме того, можно передать номер телефона для перевода через Систему быстрых платежей, или СБП. Остальную информацию на всякий случай лучше никому не рассказывать.

Что будет, если мошенники узнают больше:

Зная срок действия, можно оплатить покупки на некоторых сайтах.

Если добавить к этому CVC-код, пластик можно привязать к платёжному сервису или добавить для оплаты в интернет-магазине.

Если клиент назовет мошенникам код подтверждения из СМС, они смогут совершить любую операцию, в том числе перевести все деньги на другой счёт.

Если у злоумышленников есть ПИН-код и сама карта, они смогут снять деньги со счёта в ближайшем банкомате.

За сохранность данных банковской карты ответственность несут владельцы. Если мошенники получат доступ к информации и похитят деньги, вернуть украденное будет сложно.

Чтобы сохранить свои сбережения, важно не передавать пластик в руки посторонним. Мошенникам достаточно минуты, чтобы сфотографировать реквизиты и позднее использовать их в преступных целях.

Также не рекомендуем делиться информацией, необходимой для входа в интернет-банк, иначе преступники смогут не только украсть деньги с карты. С доступом к личному кабинету мошенники могут оформить кредит, оставив клиента с долгами и испорченной кредитной историей.