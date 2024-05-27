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Эксперты сказали, стоит ли сейчас покупать доллары

Старший аналитик УК «Первая» Наталья Ващелюк назвала текущие котировки на рынке благоприятными для покупки иностранной валюты, передает финансовый маркетплейс «Банки.ру».

Эксперты сказали, стоит ли сейчас покупать доллары
© РИА Новости

По словам эксперта, в настоящее время на российском рынке достаточно валютных инструментов. Наиболее подходящие для розничного инвестора, как уточнила Ващелюк, - замещающие облигации и фонды на них. Она также советует обратить внимание на юаневые облигации и на золото, которое также номинировано в иностранной валюте.

Главный аналитик ПСБ Денис Попов отметил, что на конец 2024 года ожидается курс на уровне 97,5 рубля за доллар. В этой связи задуматься о покупке валюты по текущим ценам стоит, добавил он. Однако, по его мнению, в валюте стоит хранить до трети сбережений.

Ранее вице-президент аналитической компании «Борселл» Ольга Веретенникова заявила, что в конце мая евро будет торговаться в диапазоне 98–99,5 рубля, доллар — 90–91,5.

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