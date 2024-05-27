Эксперты сказали, стоит ли сейчас покупать доллары

Старший аналитик УК «Первая» Наталья Ващелюк назвала текущие котировки на рынке благоприятными для покупки иностранной валюты, передает финансовый маркетплейс «Банки.ру».

© РИА Новости

По словам эксперта, в настоящее время на российском рынке достаточно валютных инструментов. Наиболее подходящие для розничного инвестора, как уточнила Ващелюк, - замещающие облигации и фонды на них. Она также советует обратить внимание на юаневые облигации и на золото, которое также номинировано в иностранной валюте.

Главный аналитик ПСБ Денис Попов отметил, что на конец 2024 года ожидается курс на уровне 97,5 рубля за доллар. В этой связи задуматься о покупке валюты по текущим ценам стоит, добавил он. Однако, по его мнению, в валюте стоит хранить до трети сбережений.

Ранее вице-президент аналитической компании «Борселл» Ольга Веретенникова заявила, что в конце мая евро будет торговаться в диапазоне 98–99,5 рубля, доллар — 90–91,5.