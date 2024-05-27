Силуанов ответил, работает ли карта «Мир» в Узбекистане

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил о наличии в Узбекистане определенных проблем с работой российской платежной системы «Мир». В беседе с «Известиями» он отметил, что в настоящее время Россия ищет альтернативные системы расчета.

Глава Минфина подчеркнул, что этот вопрос поднимали на представлении делегации в рамках переговоров президента РФ Владимира Путина и президента Узбекистана Шавката Мирзиеева.

Проблемы с работой российской платежной системы связаны с ограничениями Запада, введенными в отношении России, сообщил министр, отметив, что для банков Узбекистана есть определенные риски в текущих условиях. Однако, как уточнил он, заниматься решением данной проблемы необходимо.

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Ранее РИА Новости со ссылкой на представителя межбанковского процессингового центра (МПЦ) республики сообщило, что все банки Киргизии приняли решение о прекращении обслуживания российских карт «Мир». Подчеркивалось, что мера принята из-за риска вторичных санкций.