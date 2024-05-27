Кибермошенники украли у россиян миллиарды рублей

За первые три месяца 2024 года российские банки отразили почти 14 миллионов попыток кибермошенников украсть деньги россиян. Об этом 27 мая сообщает Telegram канал Центрального банка РФ.

По данным регулятора, банки в I квартале 2024 года смогли предотвратить хищение двух триллионов рублей. Объясняются эти успехи тем, что кредитные организации непрерывно улучшают их антифрод-системы — механизмы, которые должны помешать мошенническим транзакциям.

Впрочем, Банк России признает, что положение дел по-прежнему непростое. Так, в I квартале 2024 года мошенники сумели украсть у банковских клиентов 4,3 миллиарда рублей. Это на 6,3 процента меньше, чем за аналогичный период 2023 года. Однако размер потерь, понесенных гражданами, превысил средние показатели хищений прошлого года.

Ранее сообщалось, что в 2023 году кибермошенники смогли похитить у клиентов российских банков 15,8 миллиарда рублей. В 2022 году эта сумма равнялась 14,2 миллиарда рублей.

Также есть информация, что кибермошенники разработали новые уловки позволяющие похищать деньги россиян. Например, на сайтах бесплатных объявлений они начали активнее использовать так называемый механизм «безопасных сделок», присылая жертвам ссылки на вредоносные сайты.