Пенсия работающего пенсионера: размер, как рассчитать и получить, индексация

Работающие пенсионеры в России продолжают получать выплаты из Социального фонда РФ (СФР) даже после выхода на пенсию, если они продолжают трудовую деятельность.

Какой размер у пенсии для работающих пенсионеров, как ее рассчитать и получить — в материале URA.RU.

Критерии для получения пенсии работающими пенсионерами

Получать пенсию.

Работать по трудовому договору или гражданско-правовому договору.

Работодатель должен осуществлять отчисления в СФР за счет этого трудоустройства.

Стоит отметить, что работа в статусе зарегистрированного индивидуального предпринимателя (ИП) учитывается для работающих пенсионеров как трудовая деятельность. В то же время самозанятые граждане не входят в категорию работающих пенсионеров, поскольку они не уплачивают страховые взносы в СФР.

Две формы пенсионных выплат для работающих пенсионеров

Страховая пенсия по старости

Страховая пенсия по старости в России складывается из двух частей: базовой (фиксированной) надбавки, предоставляемой государством, и индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК), который формируется за счет отчислений работодателя.

Условия назначения страховой пенсии в 2024 году:

Необходимый возраст: 58 лет для женщин и 63 года для мужчин.

Минимальный страховой стаж: 15 лет.

Минимальное количество пенсионных коэффициентов: 28,2.

Особенности индексации:

Фиксированная часть пенсии для работающих пенсионеров не индексируется с 2016 года. Перерасчет страховой части происходит автоматически ежегодно 1 августа без необходимости заявления от пенсионера, учитывая накопленные за предыдущий год пенсионные баллы. Максимальный размер ежегодной надбавки ограничен тремя пенсионными коэффициентами. Стоимость пенсионного коэффициента фиксируется на уровне, действующем на момент выхода на пенсию. После завершения трудовой деятельности происходит повышение стоимости ИПК и индексация фиксированной части, но не ранее следующего месяца после увольнения. В случае повторного трудоустройства индексация приостанавливается.

Накопительная пенсия

Накопительная пенсия формируется из личных сбережений, отчислений работодателя и инвестиционного дохода. На нее имеют право:

Граждане 1967 года рождения и моложе, работодатели которых делали отчисления до 2014 года. Мужчины 1953—1966 годов рождения и женщины 1957—1966 годов рождения, в чью пользу делались отчисления с 2002 по 2004 год. Участники программы государственного софинансирования пенсий и те, кто самостоятельно вносит дополнительные страховые взносы. Лица, использовавшие средства материнского капитала для формирования пенсионных накоплений.

Ежегодная индексация для неработающих пенсионеров

С 2019 по 2024 год индексация страховых пенсий неработающих пенсионеров проходит автоматически каждый год 1 января. Это право закреплено в Конституции РФ.

В исключительных случаях возможна повторная индексация в течение года, как это случилось в 2022 году, когда индексация была проведена дважды: 1 января на 8,6% и 1 июня на 10% по решению президента. С начала 2024 года базовая часть страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров увеличилась на 7,5%, достигнув суммы в 8134,88 рубля.

Планы на 2025 год

В 2025 году планируется двукратная индексация страховых пенсий для неработающих пенсионеров: с 1 февраля — на процент, равный уровню инфляции, а с 1 апреля — на процент, соответствующий доходам от инвестиционного портфеля.

Доплата до уровня прожиточного минимума

Для неработающих пенсионеров предусмотрена доплата до прожиточного минимума пенсионера (ПМП), который в 2024 году составляет в среднем 13 290 рублей. Эта доплата не распространяется на работающих пенсионеров.

Расчет страховой пенсии для работающих пенсионеров

Страховая пенсия по старости определяется на основе нескольких факторов. Среди них:

Трудовой стаж. Количество набранных пенсионных баллов (индивидуальный пенсионный коэффициент). Фиксированная надбавка от государства. Размер пенсионных накоплений (если они имеются).

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