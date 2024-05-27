Раскрыта схема обмана россиян при открытии счета в банках Турции

В Турции участились случаи обмана россиян, желающих открыть счета в банках республики. Об этом со ссылкой на источник в одной из турецких кредитных организаций пишет РИА Новости.

Мошенники обещают оказать посреднические услуги и привлекают россиян в том числе в социальных сетях. Злоумышленники за определенную плату предлагают открыть счет в Турции со «стопроцентной гарантией» — даже без вида на жительство или разрешения на работу в стране, рассказал собеседник агентства.

«Призываем граждан РФ не поддаваться обещаниям и кампаниям, лично обращаться в банки и получать соответствующую информацию», — предупредил представитель банка.

При наличии соответствующих документов и прохождении проверки россияне могут открыть счета как в частных, так и в государственных организациях Турции, подчеркнул он. При этом источник подтвердил, что проблемы с банковскими переводами из РФ в Турцию пока сохраняются.

Банки Турции объяснили закрытие счетов россиян

Ранее посредники, которые помогают гражданам России оформлять карты в Турции, сообщили, что DenizBank ужесточил условия открытия счетов россиянам. По их словам, выросло число отказов в данной услуге даже тем гражданам РФ, которые имеют вид на жительство (ВНЖ) и прописку в республике. Позднее источник в банковской отрасли Турции опроверг эту информацию, заявив, что каких-либо официальных ограничений или распоряжений по поводу заявок от россиян или компаний из России нет.