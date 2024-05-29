Власти раскрыли будущие налоговые изменения в России. Кого они затронут?

Министерство финансов (Минфин) России внесло в правительство поправки по совершенствованию налоговой системы. Об этом говорится в материалах ведомства, которые имеются в распоряжении редакции «Ленты.ру».

Для обеспечения реализации поручений президента России Владимира Путина по ряду социально значимых вопросов предлагается внести изменения в закон о бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, а также поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы.

Глава Минфина Антон Силуанов отметил, что при разработке поправок ведомство опиралось на рекомендации Госдумы. «Принятие предлагаемых изменений позволит обеспечить стабильные и предсказуемые условия для граждан, бизнеса и регионов на ближайшие 6 лет. И даст рост экономического благосостояния страны», — указал он. Ожидается, что изменения могут быть приняты нижней палатой парламента уже в весеннюю сессию.

Работа над законопроектом по совершенствованию налоговой системы будет продолжена совместно с парламентом, представителями бизнеса, экспертами и общественными объединениями.

Ожидается, что дополнительные доходы бюджетной системы России от налоговых изменений в 2025 году составят 2,6 триллиона рублей. Из этой суммы 1,6 триллиона рублей поступят от повышения налога на прибыль до 25 процентов. Еще 533 миллиарда рублей окажутся доступны вследствие расширения прогрессии по НДФЛ с учетом всех вычетов. Также в бюджет поступят дополнительные средства от различных акцизов и госпошлин, а также изменений в части упрощенной системы налогообложения и природной ренты.

В стране вводится прогрессивная шкала НДФЛ

Одним из ключевых изменений стало введение в России прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Изменения в налогообложении коснутся чуть более трех процентов работающего населения страны, которые зарабатывают более 200 тысяч рублей в месяц (более 2,4 миллиона рублей в год). Минфин отмечает, что порог в 200 тысяч рублей был выбран с запасом. Новая шкала НДФЛ в России будет выглядеть так:

для доходов от 2,4 до 5 миллионов рублей – 15 процентов; для доходов от 5 до 20 миллионов рублей – 18 процентов; для доходов от 20 до 50 миллионов рублей – 20 процентов; для доходов свыше 50 миллионов рублей – 22 процента;

Уточняется, что введение прогрессивной шкалы коснется трех процентов трудоспособных россиян и будет взиматься только с превышения, а не со всей зарплаты. То есть, если человек зарабатывает 250 тысяч рублей в месяц, то в год он заплатит на 12 тысяч рублей больше (или же больше на тысячу рублей в месяц). С базовых 2,4 миллиона рублей по-прежнему будет взиматься 13 процентов.

Также Минфин заявил, что доходы участников специальной военной операции (СВО) на Украине не попадут под предстоящее повышение ставки НДФЛ, для данной категории россиян сохранится прежний порядок налогообложения на уровне 13 процентов. Выплаты участникам СВО связаны с риском для жизни, поэтому было принято решение защитить их от предстоящих налоговых изменений. Кроме того, для некоторых семей с детьми ставка НДФЛ фактически составит 6 процентов за счет возможности возврата части уплаченного налога.

В России вырастет ставка налога на прибыль компаний

Министерство финансов России предлагает повысить ставку налога на прибыль компаний с 20 до 25 процентов. При этом ведомство указало на необходимость сохранения так называемой «дедушкиной оговорки» — защиты инвестора от изменения законодательства. «То есть если инвестор приходил в те или иные проекты под условие инвестиционной стабильности, то для него оговоренные условия сохраняются», — пояснили там.

Отмечается, что после 2022 года российский бизнес столкнулся с рядом серьезных вызовов, и многим компаниям удалось их преодолеть. Более того, из-за ухода с рынка иностранных конкурентов отечественный бизнес сумел существенно нарастить прибыль. В Минфине также обратили внимание, что 20-процентная ставка налога на прибыль является одной из самых низких среди развитых экономик.

Также Минфин предложил сохранить налоговую ставку на дивиденды до 2,4 миллиона рублей на уровне 13 процентов. Свыше этой суммы предлагается установить ставку в 15 процентов, без дальнейшей прогрессии.

В ведомстве пояснили, что отказ от повышения ставки связан с тем, что поднимается налог на прибыль — тем самым уменьшается доход, с которого выплачиваются дивиденды. То есть та прибыль, из которой выплачиваются дивиденды, уже будет обложена налогом на прибыль организаций по ставке 25 процентов. Сохранение уровня налогообложения дивидендов позволит также не тормозить развитие фондового рынка.