Комитет Госдумы предложил нижний порог доходов для прогрессии НДФЛ

Депутаты думского комитета по бюджету и налогам предложили установить нижний порог при изменении шкалы НДФЛ при доходах, равных по крайней мере двукратному размеру средней зарплаты в России. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, об этом говорится в утвержденных комитетом Госдумы рекомендациях по итогам парламентских слушаний.

В документе отмечается, что специалисты проанализировали все предложенные варианты. С тем, чтобы повышение налоговой нагрузки не коснулось подавляющего большинства граждан, они рекомендовали установить нижний порог шкалы «исходя из дохода не менее чем двукратный размер среднемесячной номинальной заработной платы» по России в целом.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении налоговых вычетов по НДФЛ на долгосрочные сбережения граждан.