Составлен список востребованных летних вакансий с оплатой до 100 тыс. рублей

Кем подработать летом, чтобы получать до 100 тыс. рублей? Список самых востребованных вакансий
Эта вакансия — лидер среди остальных позиций в сезонной торговле. И платят там больше всего. Немало получают продавцы другого популярного летнего лакомства — мороженого. А ещё многие работодатели сейчас ищут тех, кто будет торговать игрушками, выяснил сервис «Авито работа».
Самые популярные летние профессии
Продавец кукурузы. С марта стало в 3 раза больше вакансий. Предлагают 80 000—100 000 рублей в месяц.
Продавец мороженого. Количество вакансий выросло на 81% за месяц. Платят от 60 000 до 75 000 рублей.
Продавец игрушек. Зарплата — от 40 000 до 70 000 рублей.
Где подработать школьникам летом
Как ранее рассказала директор по развитию кадрового агентства «Стафф-АП» Елена Лимонова, каждый второй российский школьник работает на летних каникулах, а 72% студентов совмещают учёбу и работу.
Вот кем они могут поработать:
курьер;
официант;
бариста;
промоутер;
вожатый;
копирайтер;
эсэмэмщик.