Путин заявил о планах отменить роуминг с Белоруссией

Россия и Белоруссия планируют отменить роуминг в Союзном государстве, заявил российский президент Владимир Путин на на совместной пресс-конференции с белорусским лидером Александром Лукашенко. Ura.Ru

«Планируется отменить роуминг на территории Союзного государства. То есть мобильная связь для всех абонентов в двух странах будет полностью обеспечиваться в режиме домашней сети», — сказал он. RT на русском

Президент России прибыл в Минск с официальным визитом 23 мая. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, визит Путина продлится два дня. Москва24