ЦБ ужесточил условия выдачи кредитов для части заемщиков

Банк России установил макропруденциальные лимиты (МПЛ) на кредитование заемщиков с предельной долговой нагрузкой (ПДН) выше 50% на уровне 20% от объема выданных потребительских ссуд на третий квартал 2024 года, следует из сообщения регулятора.

«Меры позволят ограничить закредитованность граждан», — говорится в сообщении ЦБ.

Ужесточение МПЛ коснется в первую очередь кредитов с лимитом кредитования. При этом банки не смогут выдавать подобные кредиты или повышать по ним лимиты при условии, если ПДН заемщика выше 80%.

ЦБ ввел лимиты по потребительским ссудам для банков и МФО с начала 2023 года. Сперва они действовали только по кредитам заемщикам с долговой нагрузкой выше 80%: с 1 января на них должно было приходиться не более 25% объема выдаваемых необеспеченных кредитов. С октября Банк России еще более ужесточил макропруденциальные лимиты по потребкредитам и микрозаймам, ограничивая их выдачи теперь и заемщикам с показателем долговой нагрузки от 50%. Следующее ужесточение последовало в ноябре прошлого года, когда регулятор ужесточил ограничения для заемщиков с показателем долговой нагрузки (ПДН) выше 50%, но меньше 80%.

С момента введения МПЛ доля задолженности по необеспеченным потребительским кредитам снизилась, но остается на высоком уровне. Так, доля кредитов для заемщиков с ПДН выше 50% снизилась с момента введения МПЛ с 63% в IV квартале 2022 года до 34% в I квартале 2024 года. Однако по кредитным картам значительная доля предоставляемых средств (44%) все еще приходится на заемщиков с ПДН более 50%, так как на данный сегмент кредитования МПЛ действуют с лагом. У микрофинансовых организаций доля предоставленных займов заемщикам с ПДН более 50% сопоставима с банками (32%).