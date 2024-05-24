В России с 1 июня начислять социальные выплаты будут по-новому

Летом начнут действовать некоторые региональные новшества для пожилых граждан. Нововведения вступят в силу уже со следующего месяца, сообщает Life со ссылкой на ведущего юриста «Европейской юридической службы» Оксану Красовскую.

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По словам эксперта, речь идет, в частности, о льготах на проезд. Так, в Краснодарском крае с 1 июня будет проведена индексация льготной стоимости ежемесячных проездных документов, отметила она. Мера распространится на пенсионеров и предпенсионеров, ветеранов труда, ветеранов военной службы, а также тружеников тыла, указала специалист.

Юрист Елена Кузнецова напомнила о том, что в России также введут льготы, касающиеся поездок за город и на дальние расстояния. По ее словам, льготы появятся на проезд по железной дороге. Речь идет о детях от 10 до 17 лет включительно, отметила эксперт. Льгота предполагает покупку билета с 50%-ной скидкой, добавила собеседница.

Также в стране с 1 июня начнут действовать изменения при назначении единого пособия, пишет издание со ссылкой на Социальный фонд РФ. Так, для родителей определили минимальную сумму алиментов, которая будет учитываться при назначении выплаты, говорится в публикации. Подчеркивается, что корректировки затронут родителей, которые получают алименты на детей. Если алименты установлены по нотариальному соглашению или родители договорились между собой устно, то будет учитываться сумма, указанная в соглашении, пишет автор.

Кроме того, власти решили расширить список доходов семьи, которые не войдут в комплексную оценку нуждаемости. Во внимание не будут брать заработок от трудовой деятельности несовершеннолетних, указано в публикации.

Ранее член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб анонсировала индексацию страховых пенсий по старости для неработающих пенсионеров два раза в год с 2025 года.