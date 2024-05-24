Раскрыто отношение работодателей к софинансированию будущих пенсий

Почти половина (46 процентов) российских работодателей готовы софинансировать счета своих сотрудников в программе долгосрочных сбережений (ПДС). Об этом сообщили «Известия».

Отмечается, что часть из них готова пойти на эту меру только при наличии поддержки от государства, в основном налоговых льгот. Это связано с тем, что без субсидий работодатели будут нести убытки.

Согласно действующему законодательству, участвующий в ПДС работодатель не только платит больше налогов, но и расходует средства на страховые взносы. Президент Национальной ассоциации НПФ (НАПФ) Сергей Беляков заявил изданию, что работы по введению налоговых льгот уже ведутся.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов отмечал, что рост налогов необходим, чтобы власти смогли повысить пенсии, увеличить социальные выплаты, продлить программу материнского капитала, оплатить новые национальные проекты, строительство жилья и дорог, а также решить другие «важнейшие для общества проблемы».