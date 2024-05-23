Оценены долги россиян за ЖКХ

Долги россиян за коммунальные услуги и ресурсы сохраняются на уровне 2023 года. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, передает ТАСС.

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Файзуллин дал оценку уровня долгов населения в ходе совещания правительства.

«На сегодняшний день просроченная задолженность потребителей за ресурсы и услуги сохраняется на уровне прошлого года и составляет 871 миллиард рублей», — заявил министр.

Для некоторых россиян услуги ЖКХ станут дешевле

Ранее экономист Елена Зацаринная напомнила россиянам о риске отключения коммунальных услуг за долги по ЖКХ. По закону, при задержке платежей на протяжении более двух месяцев управляющая компания, предварительно предупредив неплательщика, имеет право приостановить оказание услуг без решения суда.