Назван способ в разы увеличить пенсионные накопления

Участие в новой программе долгосрочных сбережений (ПДС) вкупе с корпоративной пенсионной программой может значительно увеличить будущие пенсионные накопления россиян. Как рассказал «Известиям» генеральный директор МНПФ «БОЛЬШОЙ» Олег Мошляк, совместное использование этих двух финансовых инструментов с участием государства и работодателя позволит гражданам сформировать солидный капитал к выходу на заслуженный отдых.

Эксперт привел расчеты для типичной ситуации. Если 45-летний гражданин с ежемесячным доходом до 80 тыс. руб. подключится к ПДС и будет откладывать по 3 тыс. руб. ежемесячно в течение 15 лет, плюс перечислит около 200 тыс. руб. из своих пенсионных накоплений и ежегодно будет получать налоговый вычет порядка 4,7 тыс. руб., реинвестируя его в накопления, то при условии 8% годового инвестдохода от НПФ к 60 годам он сможет накопить около 2,4 млн руб. Ежемесячная выплата в течение 10 лет составит 20 тыс. руб.

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Однако если к участию в ПДС добавится корпоративная пенсионная программа с софинансированием со стороны работодателя, то накопленная сумма существенно вырастет. Как отметил Мошляк, если компания будет доплачивать сотруднику 3% от ежемесячной зарплаты, то вместо 2,4 млн руб. гражданин сможет накопить уже 3,2 млн руб.