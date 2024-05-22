Как устроен автокредит под залог автомобиля

Банк выдает целевые займы на конкретные покупки. Например‚ если нужен автомобиль‚ можно взять автокредит. Как он работает и в чём его преимущества‚ расскажем в статье.

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Чем кредит под залог автомобиля отличается от потребительского

Главное отличие целевого кредита от обычного в том, что клиент может потратить деньги только на заявленную цель. Зачастую он даже не получает деньги напрямую — банк сразу перечисляет их автосалону. Исключение — автокредит наличными, в этом случае заёмщик сам рассчитывается с продавцом.

При оформлении автокредита машина становится объектом залога, и на неё накладывают обременение. Это значит, что пока клиент не погасит задолженность, он не сможет продать транспортное средство без согласия банка. Как правило, на этот период ПТС хранится в банке.

Условия выдачи кредита под залог автомобиля

Оформить автокредит можно и на новую машину, и на подержанное авто. Обычно банк принимает в залог иномарки и отечественные авто категории В не старше 15–20 лет. На момент покупки автомобиль не должен быть в угоне или в залоге у другой финансовой организации, все документы должны быть в порядке.

По закону залоговый автомобиль должен быть застрахован. Достаточно стандартного ОСАГО — отметку о наличии страховки поставят в кредитном договоре. По желанию клиент может дополнительно защитить своё имущество и оформить каско.

К самим заёмщикам требования, как правило, стандартные: возраст от 21 года, наличие постоянной регистрации, официальное трудоустройство и стабильный доход. Из документов потребуется только паспорт.

Преимущества автокредита

Главный плюс кредита под залог автомобиля — это лояльные условия по сравнению с потребительским. Шанс одобрения целевого займа выше, так как благодаря залогу банк меньше рискует. Например, в ВТБ заемщик может рассчитывать на получение до 10 млн рублей на срок до 7 лет.

Автосалоны часто предлагают скидки и специальные условия за покупку нового автомобиля в кредит. Отечественные авто можно приобрести по госпрограмме — со скидкой 25% для жителей Дальневосточных регионов и скидкой 20% для остального населения РФ. Предложение доступно для военнослужащих и их семей, для работников медицинской или образовательной сферы.

Обратите внимание: кредит наличными под залог авто выдают без первоначального взноса. Заёмщик просто получает одобренную сумму на карту или наличными. Если же покупать машину в автосалоне, клиент должен внести 20% от стоимости транспортного средства.