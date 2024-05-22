Набор продуктов для окрошки подорожал в РФ на 13%

С 1 по 16 мая 2024 года средний чек набора продуктов для окрошки увеличился на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 1042 рублей. Расходы на приготовление супа на четырех человек за год (так называемый Индекс окрошки) выросли на 12%, до 687 рублей в среднем. Газета.Ru

Сильнее всего из ингредиентов для окрошки подорожали яйца - на 47% за год, полкило редиса в этом году обойдется в 143 рубля (+23%). Вареная колбаса подорожала на 13%, а укроп - на 13%. NSN.FM

Квас прибавил в цене 12%, до 82 рублей за литр. Один килограмм огурцов в этом году продается на 8% дороже (за 148 рублей), а сметана – на 6% (82 рубля за 250 граммов). Упаковка зеленого лука снизилась в цене на 7% за год (до 133 рублей). Картофель подешевел на 2%, до 42 рублей за 1 килограмм. Москва24