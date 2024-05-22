В России одобрили продажу монет из недрагоценных металлов по цене рынка

Банки, возможно, начнут продавать гражданам нумизматические и памятные монеты из недрагоценных металлов по рыночным ценам. Принять соответствующий законопроект в первом чтении рекомендует комитет Госдумы по финансовому рынку, передает агентство «Прайм».

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Документ будет вынесен на рассмотрение Думы 28 мая. Его внесла группа сенаторов и депутатов во главе с председателем комитета по финрынку Анатолием Аксаковым.

Предполагается расширение перечня сделок и операций, которые могут совершать банки. Корректировки вносят в закон «О банках и банковской деятельности». Сейчас кредитные организации могут продавать памятные монеты из недрагоценных металлов лишь по номинальной стоимости.

Ранее Банк России запустил акцию «Монетная неделя», согласно которой до 2 июня можно обменять мелочь на бумажные купюры или зачислить деньги на счет без комиссии.