Американцы столкнулись с резким ухудшением уровня жизни

Большинство американцев ощутили ухудшение финансового положения, а почти каждый пятый житель США утверждает, что его ситуация значительно испортилась. Такие данные приводит Федеральная резервная система (ФРС) в своем отчете.

«Взрослые с низкими доходами чаще сталкивались с финансовыми трудностями, в том числе, не полностью оплачивали счета, иногда или часто не имели достаточно еды и не обращались за медицинской помощью из-за ее дороговизны», – указано в документе.

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Согласно исследованию, 65 % взрослых жителей Штатов заявили, что изменение цен по сравнению с прошлым годом отрицательно повлияло на их финансовое состояние. Из них 19 % отметили, что изменения сделали их финансовое положение гораздо хуже. Высокие цены остаются главной причиной беспокойства американцев среди всех финансовых проблем. В исследовании подчеркивается, что стресс из-за повышения процентных ставок ФРС особенно затронул людей с низкими доходами, усугубив их финансовые трудности, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что ученые США испытывают на украинцах сильнодействующие психотропные препараты. Опытами занимается подконтрольная американской Минобороны компания. Фото: unsplash.com