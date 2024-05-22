Билеты на Дальний Восток могут подорожать

Росавиация планирует отменить льготные тарифы за аэронавигационное обслуживание на Дальнем Востоке. Этот шаг может привести к росту стоимости авиабилетов и возможному сокращению убыточных рейсов на Дальнем Востоке.

Как объясняет «Коммерсант», в регионе сейчас установлен коэффициент в 0,01 от базовой ставки, по всей стране коэффициент составляет 0,5. Такие меры были предприняты в марте 2020 года, в период пандемии. В 2023 году расходы перевозчиков на аэронавигацию на Дальнем Востоке выросли на 68%, достигнув 30,7 млрд рублей.

В начале мая Росавиация направила письмо о восстановлении размеров сборов за аэронавигационное обслуживание в Федеральный профсоюз авиадиспетчеров. До этого, в апреле профсоюз адресовал письмо президенту Владимиру Путину с просьбой «справедливо индексировать зарплаты диспетчеров». Одним из предложений была проработка компенсаций за льготные тарифы на Дальнем Востоке.

В S7 предупреждают, что отмена льготных тарифов за аэронавигационное обслуживание на Дальнем Востоке может привести к сокращению полетной программы в регионе из-за более высокой себестоимости перевозок по сравнению с другими направлениями.

В «Уральских авиалиниях» говорят о том, что на Дальнем Востоке значительная часть перевозок субсидируется, и тарифы на них остаются убыточными уже несколько лет. По мнению представителей компании, отмена льготных тарифов на аэронавигацию приведет к росту цен на билеты для пассажиров без льгот и возможному сокращению объемов перевозок из-за увеличения доли убыточных рейсов.

Как сообщалось ранее, в апреле субсидированными авиабилетами на Дальний Восток и в Калининград воспользовались 127,3 тыс. пассажиров. По льготной программе было продано 224 тыс. билетов.