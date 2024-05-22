В России хотят ввести штрафы за нарушение правил выгула опасных собак

За выгул потенциально опасных пород собак без намордника хотят ввести штраф от одной до трех тысяч рублей. Такой законопроект ЛДПР планирует внести в Госдуму 22 мая.

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В законе «Об ответственном обращении с животными» содержатся базовые правила содержания питомцев. Если речь идет о потенциально опасных породах собак, хозяева обязаны выгуливать их исключительно на поводке и в наморднике. Список таких пород утверждает правительство, сейчас в нем 12 наименований.

При этом в Кодексе об административных правонарушениях нет наказаний за несоблюдение правил выгула собак. Такие штрафы установлены лишь в нескольких регионах. Депутаты ЛДПР считают, что ответственность за нарушение выгула опасных пород следует установить в Кодексе об административных правонарушениях. Согласно разработанному во фракции законопроекту, штраф составит 1-3 тысячи рублей, но за первый случай можно отделаться предупреждением. Протоколы по указанным делам будет составлять полиция.

Многочисленные примеры нападения агрессивных псов на людей и других животных на улице подкрепляют данные Роспотребнадзора. Например, в 2022 году 228 тысяч россиян обратились к медикам за помощью после укусов собак. А в 2023 году от агрессивных животных пострадали 238 тысяч человек.