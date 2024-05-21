В Минцифры прокомментировали рост цен на связь

Министерство цифрового развития уже выясняет причины увеличения цен на услуги связи на 8,5% в апреле 2024 года в России, рассказал глава ведомства Максут Шадаев. Газета.Ru

«Мы сейчас разбираемся в причинах. Смотрим на исторический рост, чем он может быть обусловлен. Мы представим данные, как разберемся», - сказал министр, отвечая на вопрос о причинах роста тарифов. ТАСС

В декабре 2023-го вице-премьер российского правительства Дмитрий Чернышенко заявил, что операторам мобильной связи не позволят увеличивать цены в бесконтрольном порядке выше уровня инфляции. По его словам, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) следит за тем, чтобы цены были обоснованными. Lenta.ru