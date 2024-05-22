В России заявили о недопустимости лимитов на бесплатные переводы

Устанавливать лимиты на бесплатные переводы между счетами недопустимо. Об этом заявили представители Центрального банка России, их слова приводит пресс-служба.

Согласно части пятой статьи 29 Федерального закона, кредитные организации не вправе ограничивать размер или количество переводов (если они совершаются в рублях и в пределах совокупного ежемесячного лимита в размере 30 миллионов). Такие нормы действуют вне зависимости от используемых сервисов, включая Сервис быстрых платежей (СБП) платежной системы Центробанка, и каналов дистанционного обслуживания, отметили в регуляторе. Банки могут ограничить размер и количество операций только по желанию клиента.

Представители ЦБ рекомендовали организациям в кратчайшие сроки отменить все установленные лимиты в соответствие требованиям Федерального закона и провести работу с подразделениями поддержки клиентов, чтобы те предоставили клиентам корректные разъяснения относительно действующих правил.

21 мая Госдума приняла закон об ограничении максимального разового размера денежных переводов для физлиц без открытия банковского счета до 100 тысяч рублей. Документ был разработан для снижения рисков отмывания преступных доходов и финансирования терроризма. Согласно действующим правилам, при переводе средств, в том числе электронных, на сумму от 15 тысяч рублей гражданину достаточно предоставить банку свои паспортные данные для прохождения упрощенной идентификации.